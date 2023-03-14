الاتحاد الاوروبي يمنح العراق 60 مليون دولار لمكافحة التصحر

2023/03/14 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي السليطي، اليوم الثلاثاء، حصول العراق على 60 مليون دولار من الاتحاد الاوربي لمكافحة التصحر.

وقال السليطي لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق سيجني منح دولية عديدة من الدول دعما منها لغرض مكافحة التصحر".

وأضاف أن "العراق وضع ضمن اولويات برنامجه الحكومي مكافحة التصحر وتحسين واقع المناخ كما سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة تقديم طلبات تمويل ودعم دولي خلال المؤتمر المقبل الذي سيقام في دولة الامارات".

وفي وقت سابق، أعلن السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، تقديم مبلغ مالي للعراق يصل إلى مليون جنيه استرليني لمكافحة التصحر.

وقال برايسون لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف المناخ واحدا من أهم التحديات التي تواجه العراق والعالم".

وأضاف أننا "سنكافح مع العراق من اجل تنفيذ الالتزامات الدولي في ملف ازمة المناخ".

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