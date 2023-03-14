مجلس الوزراء يخصص 3% من ايرادات الإعانات لصندوق الحماية الاجتماعية

2023/03/14 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 3% من ايرادات الإعانات لصندوق الحماية الاجتماعية.

وذكر الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص 3% من الايرادات التي ترد من الاعانات والمنح والهبات ومن 1%من ارباح الشركات الحكومية ومن نصف تركة من لاوارث له لصندوق الحماية الاجتماعية"، لافتاً الى "اهمية استمرار التعاون مع المنظمات الفاعلة والمستثمرين لتقديم الدعم لاقسام ودوائر الوزارة التي تعمل على خدمة الفئات الضعيفة في المجتمع".

وشدد الاسدي خلال ترؤسه اجتماعا للفريق الوزاري المكلف بمتابعة البرنامج الحكومي، على "اهمية زيادة اللجان الطبية في هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما يسهم في تسهيل انجاز معاملات المعاقين، ودعم المرأة من خلال امكانية زيادة اجور المشاركات في الدورات التي تقيمها دائرة العمل والتدريب المهني من 5 الاف الى 10 الاف يوميا".

واشار الى أنه "تم بحث موازنة الوزارة والتخصيصات المالية، ومراحل تنفيذ خطة الوزارة وفق المنهاج الحكومي، وانجازات الهيئات، والدوائر التابعة لها، ومدى توافقها مع معايير فقرات البرنامج الحكومي، والعمل على اعداد برنامج فعلي وفق رؤية واقعية"، موجهاً بـ "إكمال موازنة جميع الهيئات والدوائر خلال مدة اقصاها يوم الاحد المقبل".

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