فيديو: أهالي آلتون كوبري قلقون على أطفالهم.. جسر المدينة على وشك السقوط

2023/03/14 | 14:54 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلتون كوبري (كركوك) 964 طالب سكان ناحية آلتون كوبري شمالي كركوك، بصيانة الجسر الثاني للناحية، الرابط بين منطقتي “أورطة” و”كردستان”.سمان قاسم، من أهالي الناحية لشبكة 964: الجسر أصبح خطراً على أطفالنا خلال ذهابهم للمدارس، وكذلك على سكان المنطقتين.حاول متطوعون صيانة جزء من الجسر، لكن إصلاحه يحتاج إلى تدخل مديرية الطرق والجسور، في أقرب […]

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