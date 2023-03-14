شاهد بالفيديو.. مباشر .. مراسم استقبال بارزاني للسوداني في مطار اربيل الدولي

2023/03/14 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z8dRi0geS8A

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