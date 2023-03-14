2023/03/14 | 15:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: محمد رشيد منذ عام ٢٠٠٤ اسسنا برلمان الطفل العراقي وكما واضح...

ظهرت المقالة برلمان الطفل العراقي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان الطفل العراقي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان الطفل العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).