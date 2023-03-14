العراق وايران بصدد زيادة التنسيق الأمني للحد من عمليات التسلل والتهريب

2023/03/14 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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لمناقشة تنسيق الامن الحدودي..



قائد حدود المنطقة الثالثة يلتقي نظيره الايرانيلغرض حفظ أمن المناطق الحدودیة وتحسین سبل التعاون الأمني المستمر بين العراق وایران، عقد في مدينة خوزستان الإيرانية، اجتماع امني بين قائد حدود المنطقة الثالثة اللواء "حسين عبد الهادي محبوبه" ونظيره قائد حدود منطقة خوزستان الايراني.ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي لزيادة التنسيق لحمایة أمن الحدود و الحد من عمليات التسلل والتهريب، للحفاظ علی أمن البلدين الجارین

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