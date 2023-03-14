بلا تعديلات في قائمة كاساس.. المنتخب العراقي يستعد لشد الرحال الى روسيا

2023/03/14 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حسم المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد، الجدل القائم حول تغيير قائمة أسود الرافدين التي ستخوض معسكر روسيا المقرر إقامته خلال شهر آذار الجاري.

وقال عماد في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المنتخب العراقي سيشد الرحال إلى روسيا في الـ21 من الشهر الحالي من أجل الدخول في معسكر تدريبي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الروسي".

وأضاف: "لا توجد إضافات في قائمة "أسود الرافدين" لمعسكر روسيا، واختيارات الإسباني خيسوس كاساس نهائية، قد تحدث بعض التغييرات في حال كانت هناك إصابات أو تعذر التحق أحد اللاعبين لظروف معينة".

وفيما يخص الأنباء التي تحدثت عن إقالة مترجم الجهاز التدريبي، المصري محمد عبد الحافظ، أكد عماد أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة والمترجم مستمر في عمله مع الجهاز الفني الإسباني".

وأعلن الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، عن قائمة أسود الرافدين للمعسكر حيث ضمت 25 لاعبًا بين محلي ومحترف.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الروسي في الـ26 من شهر آذار الجاري في مدينة سانت بطرسبيرغ.

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