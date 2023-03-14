صادق الكناني مديراً لشباب ورياضة البصرة (وثيقة)

2023/03/14 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةأصدر محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، أمراً ادارياً بتكليف صادق الكناني بمهام مدير شباب ورياضة البصرة بدلا عن محمد رعد.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "المقتضيات مصلحة العمل، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة الينا تقرر اعفاء محمد رعد جواد من مهام عمله كمدير لمديرية شباب ورياضة البصرة، و تكليف صادق عبد الخضر عساف بمهام مدير مديرية شباب ورياضة البصرة".أدناه نص الوثيقة:

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