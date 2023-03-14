2023/03/14 | 15:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة سبع قصور تعاني من سوء الخدمات والاهالي يناشدون الحكومة بالتدخل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 658rfIbUPjU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة سبع قصور تعاني من سوء الخدمات والاهالي يناشدون الحكومة بالتدخل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منطقة سبع قصور تعاني من سوء الخدمات والاهالي يناشدون الحكومة بالتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).