دراسة: معظم الرجال المصابين بسرطان البروستات يمكنهم تجنب العلاجات القوية أو تأخيرها

2023/03/14 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لمعظم الرّجال الذين شُخّصت إصابتهم بسرطان البروستات تأخير أو تجنّب العلاجات القوية من دون التأثير على فرصهم في البقاء على قيد الحياة، وفق ما أظهرته نتائج جديدة لدراسة طويلة الأمد في المملكة المتحدة.

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