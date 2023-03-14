2023/03/14 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، إعمامًا يوضّح فيه أحقيّة المحامي وحده في الإشتراك بالعمل القضائي.وبحسب الوثيقة ذلك يُعزز دور المحامين في الدخول على القضاة، خلافًا للعرف السائد بشكل خاطئ، والخاص بتدخّل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يوضح أحقيّة المحامي وحده في الاشتراك بالعمل القضائي..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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