2023/03/14 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام امرأة نتيجة قيامها بقتل زوجها العام الماضي.وذكر مصدر أمني لـ/ المركز الخبري الوطني/ ،ان “محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بإعدام أمرأة قتلت زوجها بمساعدة ولدها المركز الخبري الوطني.

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