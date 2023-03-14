شؤون الألغام تحدّد أكثر المناطق تلوثاً في العراق

2023/03/14 | 15:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجم التلوث في العراق وصل إلى 6000 كيلو متر مربع .

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