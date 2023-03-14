السوداني يكليف

2023/03/14 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، فيصل الهيمص نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب السوداني حصلت عليها "الاقتصاد نيوز" فأن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتعيين فيصل وسام الهيمص بمنصب نائب محافظ البنك المركزي العراقي".

يذكر ان الهيمص كان قد عمل مديرا عاما لمصرف العراقي للتجارة TBI ورئيسا لهيئة الأوراق المالية.

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