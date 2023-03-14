فيديو: فريق طبي تطوعي يقدم خدمات مجانية لزائري معرض أربيل للكتاب

2023/03/14 | 15:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 تقدم مجموعة من الأطباء والممرضين المتطوعين، خدمات طبية مجانية لزائري معرض أربيل الدولي للكتاب.عبدالله صلاح – محلل مختبري متطوع: افتتحنا الكشك الطبي في الساحة الخارجية لمعرض أربيل الدولي للكتاب لتقديم الفحوصات المجانية مثل فحص ضغط الدم، والسكري وقياس الوزن الزائد، بالإضافة إلى فحص الاسنان.يتواجد في الكشك طبيب باطنية مختص، طبيب […]

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