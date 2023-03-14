بارزاني مرحباً بالسوداني: حسن نواياه تشكل أهمية باستعادة الثقة

2023/03/14 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالف بارزاني في تغريدة على “تويتر” إنه “نرحب برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أول زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان”.

وبين إن “حسن نوايا السوداني يشكّل أهمية في استعادة الثقة ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة، أساساً لإرساء علاقة جديدة متينة”.

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