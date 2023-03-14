بالوثيقة.. تكليف “فيصل الهيمص” نائباً لمحافظ البنك المركزي

2023/03/14 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تكليف “فيصل الهيمص” نائباً لمحافظ البنك المركزي.

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