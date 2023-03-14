2023/03/14 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l0wk6FfTVlA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني في أربيل.. و البصرة في إحصائية خطيرة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني في أربيل.. و البصرة في إحصائية خطيرة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).