بعد انهيار بنك السليكون الامريكي .. كندا تشدد قبضتها بشأن استقرار البنوك

2023/03/14 | 15:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “غلوب آند ميل” نقلا عن مصادر أن الهيئة التنظيمية المصرفية في كندا تشدد قبضتها بشأن استقرار البنوك في كندا في ظل انهيار بنك “سيليكون فالي” الأمريكي.وقالت الصحيفة إن الهيئة التنظيمة أبلغت البنوك بأنه انطلاقا من اليوم وحتى إشعار آخر سيتوجب … Readmore

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