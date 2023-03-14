بارزاني للسوداني:

2023/03/14 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن بارزاني "أقام مأدبة غداء على شرف حضور رئيس مجلس الوزراء، حضرها عدد من المسؤولين والقيادات الكردستانية فضلاً عن رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات".

وأكد السوداني، "حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه، أعرب بارزاني عن "سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح"، مؤكداً "دعمه البرنامج الحكومي، الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق".

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