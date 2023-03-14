العراق يتسلم رفات 3 شهداء من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية

2023/03/14 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن تسلم

العراق رفات ثلاثة شهداء من ضحايا

الحرب العراقية الإيرانية عبر منفذ

الشلامجة الحدودى، بإشراف ممثلين عن

وزارتى الدفاع والداخلية بالعراق.

وذكرت القيادة - في بيان ن

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