الرافدين يصدر توضيحا بشأن بيع الدولار في مطار بغداد الدولي

2023/03/14 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

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أوضح مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء،

اسباب تأخر منح الدولار للمسافرين في

منفذ مطار بغداد، مؤكدا أن الاجراءات

تستغرق وقتا طويلا.





وقال المصرف، في بيان صحفي، أنه "ملتزم

بتوجيهات البنك المركزي

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