سيول 3 محافظات تضيف 100 مليون م3 لبحيرة العظيم بديالى

2023/03/14 | 16:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول محلي، الثلاثاء، بان سيول 3

محافظات ساهمت في اضافة نحو 100 مليون م3

الى بحيرة العظيم شمال ديالى.

وقال مدير ناحية العظيم (64كم شمال

بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث

صحفي ان "السيول المتدف

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