والد ميسي يصل الى السعودية (صور)

2023/03/14 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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يبدو أن حلم جماهير نادي الهلال برؤية الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمص الزعيم أصبح قريبا.

ودخل نادي الهلال في مفاوضات مع ميسي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، في ظل تعثر مفاوضات تجديده مع نادي باريس سان جيرمان.

نشر الإعلامي أحمد العجلان، صورة والد ميسي في السعودية، رفقة عبد الله حماد رئيس أكاديمية مهد الرياضية.

وتابع العجلان عبر تويتر، أن رئيس أكاديمية مهد الرياضية يعد أحد المقربين من سمو وزير الرياضة عبد العزيز الفيصل.

وأشار إلى أن والد ميسي، هو وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني، والذي يأمل الهلال في حسم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان وزير الرياضة قد أكد في تصريحات عن التوجه للتعاقد مع لاعبين عالميين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن التطورات الأخيرة بشأن مفاوضات الهلال مع ميسي، قد أوضحت عن ردود أفعال إيجابية من جانب الدولي الأرجنتيني، واقتناعه بفكرة حصوله على الراتب الأعلى في العالم والذي سيتيح له الحصول على 400 مليون يورو في الموسم الواحد.

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