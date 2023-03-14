السوداني يؤكد لمسعود بارزاني حرص الحكومة على تحقيق التفاهمات

2023/03/14 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تحقيق التفاهمات والتواصل مع جميع القوى السياسية.

وذكر بيان لمكتب السوداني، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية".واضاف، أن "بارزاني أقام مأدبة غداء على شرف حضور رئيس مجلس الوزراء، حضرها عدد من المسؤولين والقيادات الكردستانية فضلاً عن رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين".من جانبه بارزاني، عن "سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، كما أكد دعمه البرنامج الحكومي، الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق".واوضح البيان، أنه "يرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته، وفد حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، والداخلية، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برفقة وفد حكومي الى محافظة اربيل .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كردستان العراق برفقة وفد حكومي".

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