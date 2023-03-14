تمرد على الوزيرية والكرادة.. مشغل “عدّاي” ينقل صناعة العود إلى المنصور

2023/03/14 | 16:41 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- 964: منذ نحو ثلاث سنوات، وقاعة عدّاي للفنون في منطقة المنصور ببغداد، تفتح أبوابها أمام الزبائن وروّاد الفن، لاسيما عازفي آلة العود وهواة تعلّمها، مع تقديم اللوحات المرسومة لمن يطلبها.التفاصيل: المشغل يقع في أحد الشوارع الفرعية المؤدية إلى تقاطع شارع ١٤ رمضان، قرب كباب نينوى.عدّاي أكمل 3 سنوات في مشغله، الذي أطلقه […]

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