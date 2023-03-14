2023/03/14 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، السبب وراء تخفيض مدة صفقة الحبوب من 120 يوما إلى 60 يوما.جاء ذلك خلال مقابلة لها نشرتها قناة “إزفستيا” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زاخاروفا توضح سبب تمديد صفقة الحبوب لـ 60 يوما فقط المركز الخبري الوطني.

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