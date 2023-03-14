2023/03/14 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن” بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد مع إغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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