حُوصر لأكثر من 45 ساعة.. شاهد مشتبه به تحت تأثير المخدر ينهي حياته بأمريكا

2023/03/14 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاصرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية منزل صديقة مشتبه به يدعى براندون أورسا، وله تاريخ إجرامي واسع، والذي انتحر قبل أن تداهمه سلطات إنفاذ القانون، في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأحد.

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