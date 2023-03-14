2023/03/14 | 17:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة هدر 3 مليارات دينار بمشاريع إنشاء مدارس في صلاح الدين أولاً على المسلة.

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