2023/03/14 | 17:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: كشفت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، عن النظام الجديد لبطولة كأس العالم...

ظهرت المقالة تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم 2026 أولاً على المسلة.

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