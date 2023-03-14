2023/03/14 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، إحالة 3 ضباط الى المحكمة المختصة على خلفية حادثة وفاة مواطن.

وقال رسول في بيان “بعد أن وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في التاسع من شهر آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (بونتيال ناصر شليوش) التي حصلت بتأريخ السابع من شهر آذار الجاري خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق”.

واضاف رسول “حيث تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات التحقيق وعمل اللجنة، وقد صادق ، اليوم الثلاثاء، على قرار اللجنة التحقيقية بهذا الحادث وإحالة ثلاثة ضباط الى المحكمة المختصة وفق احكام المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين”.وتابع “كما توصلت الى أن حالة المتوفي هو تعاطي للمخدرات بشكل مدمن وليست متاجرة كما أن المتوفي ( رحمة الله) كان يعاني من مرض التدرن المتقدم ولم يثبت وفق تقرير الطب الشرعي الى تعذيب واضح على الجسدوسيكون القرار النهائي بيد القضاء العراقي العادل”.

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