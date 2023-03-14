التخطيط تعلن نتائج مسح مولدات القطاع الخاص

2023/03/14 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء، عن نتائج مسح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع الخاص في جميع المحافظات بما فيها محافظات اقليم كردستان، الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء، والذي يُنفذ لاول مرة في العراق.وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ان نتائج المسح، كشفت عن ان عدد المولدات الاجمالي(محرك+راس توليد) بلغ(48533)، مولد، في حين سجل عدد العاملين الكلي في قطاع المولدات(44640)، عامل،مشيرا الى ان قيمة الاجور الممنوحة للعاملين في المولدات بلغت (200,648)مليون دينار .

واضاف الهنداوي “فيما بلغ عدد المستفيدين الكلي(6,700,665)مشترك،اماعدد الامبيرات المجهزة خلال الشهر الواحد فوصلت (25,875,722) امبير، اما اجمالي الايرادات المتحققة فقد بلغت(3,479)مليار دينار توزعت داخل فترة الذروة بمقدار(2,105)مليار دينار ،اما خارج فترة الذروة كانت بمقدار(1,374)مليار دينار ،توزعت داخل فترة الذروة بمقدار(2,105)مليار دينار عراقي،اما خارج فترة الذروة فكانت بمقدار(1,374)مليار دينار عراقي.

وتابع اما كمية الوقود المستخدم داخل فترة الذروة فقد بلغت (2,178)مليون لتر،في حين سجلت خارج فترة الذروة(1,243)مليون لتر،وبقيمة اجمالية مقدارها(1,947)مليون دينار عراقي،اما كمية الزيوت المستخدمة داخل فترة الذروة وخارجها فقد سجلت(33)مليون لتر ،وبقيمة اجمالية مقدارها(123)مليون دينار عراقي،اما قيمة اجور الادامة والصيانة فقد بلغت(65)مليون دينار عراقي.

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