مستشار السوداني: محافظات الوسط والجنوب ستشهد ثورة إعمار ومشاريع سكن

2023/03/14 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري،

اليوم الثلاثاء، أن محافظات الوسط

والجنوب ستشهد ثورة إعمار ومشاريع سكن،

فيما أشار الى تأسيس صندوق لإنصاف

المحافظات الاكثر فقراً.

وقال الشمري في بيان، إن "محافظات ا

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