القضاء يصدر حكما بإعدام احد ابرز عناصر داعش

2023/03/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأصدر القضاء العراقي، حكماً بإعدام أحد أبرز عناصر داعش الإرهابي ألقي القبض عليه في وقت سابق من قبل الحشد الشعبي..



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