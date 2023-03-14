زيدان ونواب عزم يبحثان قضايا معروضة بمحاكم محافظاتهم

2023/03/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع وفد كتلة عزم النيابية، عدداً من القضايا والتعاون بين القضاء والبرلمان.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (بغداد اليوم)، ان زيدان ووفد كتلة عزم النيابية بحثا "عدداً من القضايا المعروضة علـى المحاكم والخاصة بالمحافظات التي يمثلها نواب كتلة عزم".

كما بحث الجانبان وفقاً للبيان "آليات التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية".

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