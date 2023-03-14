اللواء رسول: إحالة 3 ضباط الى المحكمة المختصة على خلفية حادثة وفاة مواطن

2023/03/14 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول نتائج اولية للتحقيق بوافة مواطن خلال احتجازه على ذمة التحقيق في بابل.

وذكر رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد أن وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في التاسع من شهر آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن بونتيال ناصر شليوش، التي حصلت بتأريخ السابع من شهر آذار الجاري خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق، حيث تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات التحقيق وعمل اللجنة، وقد صادق، اليوم الثلاثاء، على قرار اللجنة التحقيقية بهذا الحادث".

واكد انه "تمت إحالة ثلاثة ضباط الى المحكمة المختصة وفق احكام المادة (54) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين".

وبين أن "اللجنة توصلت الى أن حالة المتوفي هو تعاطي للمخدرات بشكل مدمن وليست متاجرة كما أن المتوفي (رحمة الله) كان يعاني من مرض التدرن المتقدم ولم يثبت وفق تقرير الطب الشرعي الى تعذيب واضح على الجسد"، مشيرا الى انه "سيكون القرار النهائي بيد القضاء العراقي العادل".

وكان السوداني قد وجه قبل ايام بتشكيل لجنة تحقيقية، عقب ظهور شقيق الضحية على احدى القنوات التلفزيونية مؤكدا وفاة شقيقه جراء التعذيب.

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