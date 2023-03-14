الانتخابات في تركيا.. حركة

2023/03/14 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستقر ميزان الانتخابات التركية حتى الآن رغم تصدّر جبهتين للاستحقاق الرئاسي والبرلماني المقبل في البلاد، الأولى تقودها 6 أحزاب من المعارضة بمرشح رئاسي خاص بها هو، كمال كلشدار أوغلو، والثانية مرتبطة بالحزب الحاكم (العدالة والتنمية) بقيادة المرشح الرئاسي، رجب طيب إردوغان.

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