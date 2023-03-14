2023/03/14 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إن دماء أبناء ديالى التي سفكت غدراً في المقدادية لن تذهب سدى.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي : دماء أبناء ديالى لن تذهب سدى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي : دماء أبناء ديالى لن تذهب سدى المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي : دماء أبناء ديالى لن تذهب سدى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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