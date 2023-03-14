المندلاوي : دماء أبناء ديالى لن تذهب سدى

2023/03/14 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إن دماء أبناء ديالى التي سفكت غدراً في المقدادية لن تذهب سدى.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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