اكتشاف هدر 3 مليارات بمشاريع مدارس صلاح الدين

2023/03/14 | 17:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط هدر بقيمة 3 مليارات دينار من مجموع الأموال المخصصة لمشاريع إنشاء مدارس في محافظة صلاح الدين بأمر محافظها السابق.وأفادت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: في إطار حملتها لمتابعة حالات الفساد في المشاريع الخدميَّة الخاصَّة التي لها مساسٌ مباشرٌ بحاجة المواطنين، كشفت الهيئة […]

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