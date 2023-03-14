"لا تنسونا من الدعاء".. عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه قبل شهر رمضان

2023/03/14 | 17:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ صاحب بقالة من أهالي الموصل، شمالي العراق، زبائنه بحرق دفتر الديون الخاص بهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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