اعتداءات وفرض سياسات.. برلماني سابق يحذّر من مستقبل سهل نينوى

2023/03/14 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفرض السياسات على شعبنا الكلداني والسرياني والآشوري هناك.

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