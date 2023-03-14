محافظ واسط يضع حجر الاساس لعدة مشاريع خدمية بقضاء العزيزية (صور)

2023/03/14 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضع محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمجموعة مشاريع خدمية استكمالاً لخطتنا في تطوير احياء العزيزية والنهوض بمستواها الخدمي.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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