2023/03/14 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق أبرز عناصر داعش الإرهابي بعد أن اعتقلته قوات الحشد الشعبي في وقتٍ سابق.وقالت مديرية التحقيقات والأمن الوقائي بالحشد في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم بالإعدام بحق قيادي في تنظيم داعش الإرهابي المركز الخبري الوطني.

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