موعد انطلاق الموجة المطرية الشديدة في العراق

2023/03/14 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الثلاثاء، طبيعة وموعد الموجة المطرية التي تتربص في البلاد، فضلا عن المحافظات والمدن التي ستتأثر بها.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الليلة يندفع المنخفض الجوي المصحوب بحالة من عدم الاستقرار الناتجة عن التبريد في الطبقات العليا نحو غرب البلاد ونينوى، مصحوبا بهطول زخات امطار رعدية تغزر احيانا".

واوضح إنه "خلال صباح ونهار الاربعاء تبدأ الفعاليات الجوية الممطرة في كافة المدن مصحوبة بتقلبات حادة في اماكن تستوجب اخذ الحذر والاحتياطات اللازمة من الغزارة ومن الرياح الهابطة من السحب وتقلبات سريعة في الحالة الجوية الربيعية".

وأكد أنه "لاتوجد منطقة في منأى عن هذه التقلبات التي تستمر لغاية صباح الخميس في كافة المدن"، مستدركًا: "الا انها تستمر في مدن شمال العراق طوال نهار الخميس، ويعود بعدها المرتفع الجوي السطحي بالسيطرة على الاجواء".

وشدد على "وجود تحذيرات من الغزارة على فترات نهار الاربعاء، تشمل كافة المدن، لكن ماترسمه خرائط الطقس من اندفاع محور المنخفض الغربي سيكون ذروة تأثيره على مدن الانبار، جنوب نينوى، صلاح الدين، بغداد، واسط، شمال ميسان، ديالى، مدن الفرات الاوسط والنجف، اربيل ، السليمانبة".

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