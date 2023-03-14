السوداني: حكومة الإقليم أبدت تعاوناً وإرادة حقيقية لحل جميع الإشكالات

2023/03/14 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن "حكومة إقليم كردستان أبدت تعاوناً وإرادة حقيقية لحل جميع الإشكالات" مع بغداد.

وذكر السوداني بعد اجتماعه برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أنه "وخلال 4 أشهر من عمر الحكومة قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي".

وعد تحويل حلبجة الى محافظة "استحقاق لأهلها" مبينا ان "هذه المدينة موجودة في الضمير العراقي والإنساني ولن نبخل بأية خطوة لإنصاف أهلها".

وأضاف: "واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا"، مشيراً إلى، أن "قرار مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، جزء بسيط من هذا الاستحقاق لأهالي حلبجة وأهلنا في كردستان، ولن نبخل بأي جهد وخطوة لانصافها".

وأعرب السوداني عن شكره لرئيس حكومة إقليم كردستان على "روحية العمل المشترك والتعاون والرغبة الصادقة لحل لكل الاشكالات بين بغداد وأربيل".

ومضى السوداني بالقول: "لدينا إرادة وطنية في إنهاء هذا الملف، والانتقال إلى افق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كوردستان وفي كل المحافظات".

وبشأن المادة 140 من الدستور، أشار إلى أنها "جزء من الاتفاق السياسي وهناك تخصيص موازنة للجنة المركزية" المعنية بتنفيذه لهذا لغرض.

وكان السوداني وصل ظهر اليوم الى أربيل في زيارة لإقليم كردستان برفقة وفد حكومي تشمل مدينة السليمانية أيضاً.

وألتقى رئيس الوزراء والوفد المرافق له، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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