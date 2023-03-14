2023/03/14 | 18:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنصور (بغداد) 964 تعاني شوارع حي العربي في منطقة المنصور ببغداد، من تخسّفات وحفرٍ ومطباتٍ كثيرة، مع انتشار برك المياه في أكثر من زقاق.ورغم موقع الحي في قلب منطقة تجارية نشطة، لكن شوارعه تعد الأسوأ، على مستوى المنصور.التفاصيل: في المربع السكني المعروف بـ”حي العربي” والذي تقع فيه محال حلويات معروفة، وكثير من المراكز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (”ننتظر التبليط منذ حرب إيران“.. أهالي “العربي” جزعوا من المشي بين الخسفات) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (”ننتظر التبليط منذ حرب إيران“.. أهالي “العربي” جزعوا من المشي بين الخسفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).