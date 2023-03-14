موجة ثانية بفارق 4 أشهر..

2023/03/14 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس إدارة "ميتا" الشركة الأمّ لفيسبوك وانستغرام، مارك زوكربرغ، الثلاثاء، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت تسريح 11 ألف موظف مطلع نوفمبر الماضي.

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