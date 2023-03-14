2023/03/14 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير جديد أن 13 دولة ومنطقة فقط في العالم كانت تتمتع بجودة هواء "صحية" العام الماضي، حيث ارتفع تلوث الهواء إلى مستويات تنذر بالخطر في عام 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول عربية في قائمة الأكثر تلوثا في العالم.. و13 دولة ومنطقة فقط هواءها "صحي") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول عربية في قائمة الأكثر تلوثا في العالم.. و13 دولة ومنطقة فقط هواءها "صحي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).