2023/03/14 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً لسكان عدد من مدن العراقية مع اندفاع المنخفض الجوي.

وقال عطية في منشور عبر فيسبوك ، إن “هذه الليلة يندفع المنخفض الجوي المصحوب بحالة من عدم الاستقرار الناتجة عن التبريد في الطبقات العليا نحو غرب البلاد ونينوى، مصحوبا بهطول زخات امطار رعدية تغزر احيانا”.

وتابع عطية، أنه “خلال صباح ونهار الاربعاء تبدأ الفعاليات الجوية الممطرة في كافة المدن مصحوبة بتقلبات حادة في اماكن تستوجب اخذ الحذر والاحتياطات اللازمة من الغزارة ومن الرياح الهابطة من السحب وتقلبات سريعة في الحالة الجوية الربيعية”.

واضاف، أنه “لا توجد منطقة في منأى عن هذه التقلبات التي تستمر لغاية صباح الخميس في كافة المدن، الا انها تستمر في مدن شمال العراق طوال نهار الخميس”، لافتاً الى أن “المرتفع الجوي السطحي يعود بعدها بالسيطرة على الاجواء”.

ولفت عطية، الى أن “التحذيرات من الغزارة على فترات نهار الاربعاء، تشمل كافة المدن لكن ماترسمه خرائط الطقس من اندفاع محور المنخفض الغربي سيكون ذروة تاثيره على مدن: (الانبار، جنوب نينوى، صلاح الدين، بغداد، واسط، شمال ميسان، ديالى، مدن الفرات الاوسط والنجف، اربيل ، السليمانية)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اندفاع المنخفض الجوي.. منبئ جوي يوجه تحذيراً لسكان هذه المدن العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اندفاع المنخفض الجوي.. منبئ جوي يوجه تحذيراً لسكان هذه المدن العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).